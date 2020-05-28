Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.
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Экономист назвал главную опасность роста долговой нагрузки в РФ

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