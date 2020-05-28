Экономика
КоммерсантъЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян
Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.
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Общество
Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии
РИА Новости 18:48
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
Иностранные посетители зарубежных выставок «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик», заявил РИА Новости военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Lenta.ru 08:28
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
Энергетика
Правительство США подтвердило рост запасов нефти в стране
Вашингтон, 28 мая 2020, 19:14 — REGNUM Управление энергетической информации (EIA) правительства США сообщило о росте запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 7,9 млн баррелей, 28 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 12:14
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 18:55
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service 00:38
Происшествия
17-летняя сахалинка попала в ДТП
В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир получила травмы.
Сахалин.Инфо 19:31
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова рассказала о выборе качественных продуктов онлайн
В своей новой публикации в Instagram Татьяна Брухунова рассказала о выборе качественных продуктов онлаи н. При это помощница Евгения Петросяна отметила, что дома она не готовит.
Дни24 26 мая в 04:49
Происшествия
«Убийство чести»: в Иране мужчина обезглавил свою 13-летнюю дочь
REGNUM вчера в 04:06
Здоровье
Клиническая больница СОГМА готовится к приему пациентов с COVID-19
В клинической больнице Северо-Осетинской государственной медицинской академии идет подготовка к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
15-й Регион (Северная Осетия) 12:42
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Годовалый сын Александра Овечкина весело проводит время со своим дядей
Сережа пока весело проводит время со своим дядей, родным братом хоккеиста. Настасья показала, как Михаил развлекает годовалого племянника.
Летидор 06:50
Футбол
Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс вчера в 18:57
Футбол
Президент «Арсенала» покинул клуб
Президент лондонского "Арсенала" Чипс Кесвик принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает пресс-служба "канониров".
Газета.Ru 17:37
Транспорт
В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU 11:59
Общество
Губернатор Виктор Томенко отчитался перед депутатами АКЗС
Большинством голосов (51 против 11) депутаты отчёт поддержали.
Вести Алтай 04:22
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Наука
Ученые представили инструмент для быстрой генетической идентификации
Специалисты из Америки провели масштабную работу, в результате которой смогли использовать технологию редактирования генов CRISPR для разработки абсолютно нового инструмента для быстрой генетической идентификации.
Goroday.ru вчера в 08:31
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02