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РБК
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено $279 млн — это самый высокий показатель с декабря 2019 года ($306 млн).
РБК23:00
Подробнее о событии
BFM.ru

РБК: Объемы денежных переводов из России достигли рекорда

BFM.ru02:25
Телеканал 360°

Денежные переводы из России установили рекорд в июле

Телеканал 360°01:40
Компания

ЦБ сообщил о рекордном объеме переводов из России

Компания01:39
URA.Ru

Из России вывели рекордную сумму денег

URA.Ru01:08
Московский Комсомолец

Из России физлицами выведено рекордное число денег

Московский Комсомолец23:50
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

РБК23:00
Саминвестор

Объём переводов за границу вырос на 15,6%

Саминвестор16 сентября в 06:26

Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Serviceвчера в 10:53
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Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

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Вести.Ru00:55
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