В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено $279 млн — это самый высокий показатель с декабря 2019 года ($306 млн).

С чего всё началось ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%). РБК 23:00