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РБК
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено $279 млн — это самый высокий показатель с декабря 2019 года ($306 млн).В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
Подробнее о событии
BFM.ru

РБК: объемы денежных переводов из России достигли рекорда

BFM.ru02:25
Саминвестор

Объём переводов за границу вырос на 15,6%

Саминвестор16 сентября в 06:26
Телеканал 360°

Денежные переводы из России установили рекорд в июле

Телеканал 360°01:40
URA.Ru

Из России вывели рекордную сумму денег

URA.Ru01:08
Московский Комсомолец

Из России физлицами выведено рекордное число денег

Московский Комсомолец23:50
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

РБК23:00
Рамблер

Россияне массово выводят деньги из страны

Рамблер02:22

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ruвчера в 03:57
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Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
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Роспотребнадзор допустил сезонный характер коронавируса

«Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — говорится в сообщении.
ФАН02:20
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Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются», – рассказали в Роспотребнадзоре.
Ведомости01:06
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1).
РИА Новости18:11

Режиссер неснятой «Дюны» оценил трейлер адаптации Дени Вильнёва: «Дорого и предсказуемо»

На прошлой неделе студия Warner Bros. представила первый трейлер к фильму Дени Вильнёва «Дюна», который станет новой киноверсией одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.
Popcornnews.ru17:30
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится документе.
Известиявчера в 04:53
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