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РБК
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено $279 млн — это самый высокий показатель с декабря 2019 года ($306 млн).
РБК23:00
Подробнее о событии
URA.Ru

Из России вывели рекордную сумму денег

URA.Ru01:08
Телеканал 360°

Денежные переводы из России установили рекорд в июле

Телеканал 360°01:40
Компания

ЦБ сообщил о рекордном объеме переводов из России

Компания01:39
ИА Красная Весна

Центробанк заявил о рекордном объеме переводов из России

ИА Красная Весна01:31
Народные новости

Банк России выявил рекордную сумму переводов за рубеж

Народные новости02:25
Московский Комсомолец

Из России физлицами выведено рекордное число денег

Московский Комсомолец23:50
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

РБК23:00

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ16 сентября в 12:29
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Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального

После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу.
Ведомости02:40
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Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для лечения редких заболеваний на 19,5 миллиардов рублей в следующие три года

За три года программа недополучит около 19,5 миллиардов рублей. Ежегодно бюджет программы будет сокращен в среднем на 6,5 миллиардов рублей.
Новая газета02:38