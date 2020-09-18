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РБК
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено $279 млн — это самый высокий показатель с декабря 2019 года ($306 млн).В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
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Ведомости

ЦБ заявил о рекордном за почти два года объеме переводов за границу

Ведомости03:21
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

РБК23:00
Телеканал 360°

Денежные переводы из России установили рекорд в июле

Телеканал 360°01:40
ИА Красная Весна

Центробанк заявил о рекордном объеме переводов из России

ИА Красная Весна01:31
URA.Ru

Из России вывели рекордную сумму денег

URA.Ru01:08
Московский Комсомолец

Из России физлицами выведено рекордное число денег

Московский Комсомолец23:50
Газета.Ru

Из России за границу перевели рекордную сумму денег

Газета.Ru03:07

В Новосибирске обрушилась стена здания с котельной

Стена двухэтажного здания производственно-строительного предприятия в Первомайском районе Новосибирска обрушилась после разгерметизации котла расположенной в нем котельной, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
РИА Новости02:58

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАСС03:15
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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