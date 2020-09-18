Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено $279 млн — это самый высокий показатель с декабря 2019 года ($306 млн).В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Из России за границу перевели рекордную сумму денег

Газета.Ru03:07
ИА Красная Весна

Центробанк заявил о рекордном объеме переводов из России

ИА Красная Весна01:31
Телеканал 360°

Денежные переводы из России установили рекорд в июле

Телеканал 360°01:40
Народные новости

Банк России выявил рекордную сумму переводов за рубеж

Народные новости02:25
URA.Ru

Из России вывели рекордную сумму денег

URA.Ru01:08
Московский Комсомолец

Из России физлицами выведено рекордное число денег

Московский Комсомолец23:50
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

РБК23:00

Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального

После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу.
Ведомости02:40
755

Кабмин утвердил критерии использования дальневосточного гектара

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее критерии использования участков по программе "Дальневосточный гектар" для оформления в собственность или аренду, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.
ТАСС02:19

Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11
4

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
4,9K

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
780

В ОНК Москвы сообщили об отказе экс-главы СБР Кравцова признать вину

Задержанный по подозрению в растрате экс-президент Союза биатлонистов России, начальник Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов заявил, что не признаёт вины.
RT на русском03:43
191

Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара

Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания животных, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
РИА Новости03:54