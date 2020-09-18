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РБК
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено $279 млн — это самый высокий показатель с декабря 2019 года ($306 млн).
РБК23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Из России вывели рекордно много денег

Lenta.ru05:25
Ведомости

ЦБ заявил о рекордном за почти два года объеме переводов за границу

Ведомости03:21
Московский Комсомолец

Из России физлицами выведено рекордное число денег

Московский Комсомолец23:50
Телеканал 360°

Денежные переводы из России установили рекорд в июле

Телеканал 360°01:40
URA.Ru

Из России вывели рекордную сумму денег

URA.Ru01:08
Газета.Ru

Из России за границу перевели рекордную сумму денег

Газета.Ru03:07
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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

РБК23:00

Признак, который отличает простуду от коронавируса у детей

Ведущий британский эксперт профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона заявил о том, что дети с насморком не могут болеть коронавирусом, поскольку такой признак не входит в симптоматику инфекции.
Readovka.ru04:44
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Взятка в особо крупном размере: в Саратовской области возбуждено новое дело

Саратов, 18 сентября 2020, 12:10 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
REGNUM05:10
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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актера, осужденного 8 сентября на восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом.
Ведомости04:36
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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