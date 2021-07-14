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ЦБ зафиксировал рекордный объем вложений инвесторов в акции Virgin Galactic

По данным депозитарного учета, за первые пять месяцев 2021 г. приток средств физических лиц в ценные бумаги составил 456 млрд рублей.
Finam.Ru
Российские инвесторы начали активно вкладываться в акции Virgin Galactic в феврале.
Интерфакс
«В целом доля операций с акциями компании на «СПБ бирже» выросла с 1% в IV квартале 2020 г. до 24% в июне 2021 г.», — говорится в обзоре ЦБ.
Ведомости
В первом квартале ситуация была обратная.
Smotrim.ru

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