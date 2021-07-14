ВедомостиЦБ зафиксировал рекордный объем вложений инвесторов в акции Virgin GalacticПо данным депозитарного учета, за первые пять месяцев 2021 г. приток средств физических лиц в ценные бумаги составил 456 млрд рублей.Finam.RuРоссийские инвесторы начали активно вкладываться в акции Virgin Galactic в феврале.Интерфакс«В целом доля операций с акциями компании на «СПБ бирже» выросла с 1% в IV квартале 2020 г. до 24% в июне 2021 г.», — говорится в обзоре ЦБ.ВедомостиВ первом квартале ситуация была обратная.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНовости на «России 24». Частные инвесторы переориентировались на российские акцииSmotrim.ru00:11ЦБ зафиксировал рекордный объем вложений инвесторов в акции Virgin GalacticВедомостивчера в 14:20Акции ростаКоммерсантъ Приложения17:00Банк России сообщил о резком росте вложений граждан в акцииREGNUMвчера в 14:27Банк России заметил переориентацию инвесторов на российские акцииПРАЙМ23:09Вложения физлиц в акции российских компаний увеличились во 2 квартале в 2,5 разаFinam.Ruвчера в 13:24ЦБ отметил, что интерес физлиц к акциям инновационных компаний чреват рискамиИнтерфаксвчера в 13:15Показать ещёОценить2Поделиться