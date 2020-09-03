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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в текущем году зафиксирован рекордный отток средств россиян с банковских депозитов в другие формы сбережения, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

Банк России в этом году на фоне снижения ставок зафиксировал рекордный переток средств населения с депозитов в другие формы сбережения, в том числе инструменты рынка капитала. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.
ТАССвчера в 08:37
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов

Газета.Ruвчера в 14:42
Вести.Ru

ЦБ фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

Вести.Ruвчера в 05:28
Lenta.ru

Побег россиян из банковских вкладов оказался рекордным

Lenta.ruвчера в 10:51
Коммерсантъ

Набиуллина: россияне выводят средства из депозитов на фоне снижения ставок

Коммерсантъвчера в 09:18
Финмаркет

Набиуллина советует банкам учитывать в депозитной политике конкуренцию со стороны иных инструментов сбережения

Финмаркетвчера в 09:16
ТАСС

ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

ТАССвчера в 08:37
Российская газета

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Российская газетавчера в 12:06

Арбитр отказался от судейства после ошибки в матче «Спартак» — «Сочи»

9 августа Еськов работал в качестве видеоассистента на матче первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Столичный клуб упустил победу на последних минутах из-за ошибки Еськова и главного арбитра Василия Казарцева, назначивших пенальти.
Арбитр отказался от судейства после ошибки в матче «Спартак» — «Сочи»
РБК спортвчера в 08:55

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
2,1K

Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды

Если будущие исследования обнаружат эту экзотическую планету, независимо от того, существует она уже или все еще формируется, это будет первая из когда-либо наблюдаемых планет, вращающаяся вокруг трех звезд сразу.
РИА Новостивчера в 14:00
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
РБК00:42

В Грузии пригрозили поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Тбилиси, 4 сентября 2020, 07:21 — REGNUM Обещание поднять грузинский флаг над военной базой России в Южной Осетии дал лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили в ходе выступления, видео запись которого опубликована на YouTube-канале лейбористов.
REGNUM00:21
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

Александр Лукашенко, которого ЦИК назвала победителем президентских выборов, отправил в отставку главу КГБ Валерия Вакульчика, главу Совбеза Белоруссии Андрея Равкова и руководителя Комитета государственного контроля Ивана Тертеля.
Znak.comвчера в 04:29
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