ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в текущем году зафиксирован рекордный отток средств россиян с банковских депозитов в другие формы сбережения, передает ТАСС.В источнике
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ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений
Банк России в этом году на фоне снижения ставок зафиксировал рекордный переток средств населения с депозитов в другие формы сбережения, в том числе инструменты рынка капитала. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.
ТАССвчера в 08:37
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