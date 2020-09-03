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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в текущем году зафиксирован рекордный отток средств россиян с банковских депозитов в другие формы сбережения, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

Банк России в этом году на фоне снижения ставок зафиксировал рекордный переток средств населения с депозитов в другие формы сбережения, в том числе инструменты рынка капитала. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.
ТАССвчера в 08:37
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов

Газета.Ruвчера в 14:42
Российская газета

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Российская газетавчера в 12:06
Вести.Ru

ЦБ фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

Вести.Ruвчера в 05:28
Коммерсантъ

Набиуллина: россияне выводят средства из депозитов на фоне снижения ставок

Коммерсантъвчера в 09:18
Финмаркет

Набиуллина советует банкам учитывать в депозитной политике конкуренцию со стороны иных инструментов сбережения

Финмаркетвчера в 09:16
ТАСС

ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

ТАССвчера в 08:37
Lenta.ru

Побег россиян из банковских вкладов оказался рекордным

Lenta.ruвчера в 10:51

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
REGNUM21:02
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Первый в Петербурге виртуальный концертный зал планируют открыть зимой

Первый для Санкт-Петербурга виртуальный концертный зал, в котором будут транслироваться концерты ведущих исполнителей из России и других стран, планируется открыть зимой, сообщил ТАСС в пятницу председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.
ТАСС01:26

Названы приоритетные группы вакцинации от коронавируса

В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 под названием «Спутник V». Президент России Владимир Путин заверил, что вакцина от коронавируса, разработанная специалистами Центра имени Гамалеи, была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.
Известиявчера в 16:36
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Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды

Если будущие исследования обнаружат эту экзотическую планету, независимо от того, существует она уже или все еще формируется, это будет первая из когда-либо наблюдаемых планет, вращающаяся вокруг трех звезд сразу.
РИА Новостивчера в 14:00
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Онколог Осминин назвал симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать

Хирург-онколог клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин назвал несколько тревожных симптомов, на которые стоит обратить внимание для своевременного выявления онкологии.
Live24вчера в 07:37
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СК направил для проверки заявление о покушении на убийство Навального

Разбирательство в суде началось после того, как юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гюмади подал в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля.
РИА Новости02:39
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Глава ВАДА допустил отстранение спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпиады, если США примут решение прекратить финансировать организацию, сообщает Reuters.
Спорт-Экспресс02:46

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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