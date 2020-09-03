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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в текущем году зафиксирован рекордный отток средств россиян с банковских депозитов в другие формы сбережения, передает ТАСС.В источнике
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ТАСС

ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

Банк России в этом году на фоне снижения ставок зафиксировал рекордный переток средств населения с депозитов в другие формы сбережения, в том числе инструменты рынка капитала. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.
ТАССвчера в 08:37
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов

Газета.Ruвчера в 14:42
Российская газета

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Российская газетавчера в 12:06
Вести.Ru

ЦБ фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

Вести.Ruвчера в 05:28
Коммерсантъ

Набиуллина: россияне выводят средства из депозитов на фоне снижения ставок

Коммерсантъвчера в 09:18
Финмаркет

Набиуллина советует банкам учитывать в депозитной политике конкуренцию со стороны иных инструментов сбережения

Финмаркетвчера в 09:16
ТАСС

ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

ТАССвчера в 08:37
Lenta.ru

Побег россиян из банковских вкладов оказался рекордным

Lenta.ruвчера в 10:51

Спасатели отправились к острову Шикотан на поиски пропавших студентов

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Ведомостивчера в 09:21
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