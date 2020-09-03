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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в текущем году зафиксирован рекордный отток средств россиян с банковских депозитов в другие формы сбережения, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

Банк России в этом году на фоне снижения ставок зафиксировал рекордный переток средств населения с депозитов в другие формы сбережения, в том числе инструменты рынка капитала. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.
ТАССвчера в 08:37
Подробнее о событии
Российская газета

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Российская газетавчера в 12:06
Lenta.ru

Побег россиян из банковских вкладов оказался рекордным

Lenta.ruвчера в 10:51
Вести.Ru

ЦБ фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

Вести.Ruвчера в 05:28
Финмаркет

Набиуллина советует банкам учитывать в депозитной политике конкуренцию со стороны иных инструментов сбережения

Финмаркетвчера в 09:16
Евразия Daily

Набиуллина сообщила о рекордном оттоке средств с банковских депозитов

Евразия Dailyвчера в 08:52
ТАСС

ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

ТАССвчера в 08:37
Коммерсантъ

Набиуллина: россияне выводят средства из депозитов на фоне снижения ставок

Коммерсантъвчера в 09:18

Старт европейской ракеты Vega опять отложен из-за погодных условий

Старт европейской ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за тайфуна Maysak, говорится в коммюнике, распространенном 1 сентября пресс-службой корпорации Arianespace.
ИА Красная Весна1 сентября в 15:58

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газетавчера в 12:50
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В Петербурге мужчина уличён в избиении двухлетней девочки

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга установила обстоятельства травмирования девочки, 2018 года рождения, доставленной в больницу с множественными травмами головы и тела из квартиры на Большом проспекте Васильевского острова.
REGNUM05:41
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Настя Каменских показала «страстный микс украинской и мексиканской культур»

Скорее переходите по ссылке в шапке профиля и смотрите этот головокружительный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур! — написала артистка в инстаграме, представляя видео.В ролике певица предстает в разных образах на фоне карикатурных персонажей в сомбреро, шляпах и масках, костюме рестлера, футбольной форме и не только.—
ИА InterMedia04:53