ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов
Смотрите также
Путин назвал благоприятной социально-экономическую ситуацию в Москве
Прощание с артистом Борисом Клюевым началось в Малом театре в Москве
В Красноярском крае задержали готовившего теракт 15-летнего школьника
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
Черчесов назвал победу над сборной Сербии сложной, но заслуженной
Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Омский врач заявил об отсутствии токсикантов в организме Навального
Зюганова обвинили в том, что он назвал сожженных Гитлером людей «сволочью»
Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль
Умерла одна из пострадавших в столкновении автобусов в Анапе
Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы
В Благовещенске 27 школьников получили ожоги глаз из-за кварцевания
В Кремле оценили идею Дерипаски перенести российскую столицу
Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 110
Задержанный за убийство жены и дочери вологжанин сбежал из полиции
Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой
Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе
Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса
Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Зюганова обвинили в том, что он назвал сожженных Гитлером людей «сволочью»
Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в текущем году зафиксирован рекордный отток средств россиян с банковских депозитов в другие формы сбережения, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений
Банк России в этом году на фоне снижения ставок зафиксировал рекордный переток средств населения с депозитов в другие формы сбережения, в том числе инструменты рынка капитала. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.
ТАССвчера в 08:37
Подробнее о событии