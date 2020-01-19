Экономика
Rambler News ServiceЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
«Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений», — пишет издание. До этого рекордным значением по вложениям иностранцев в российский госдолг был показатель $17,1 млрд, зафиксированный в 2012 году.
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с чего всё началось
Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, следует из опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе.РБКвчера в 01:00
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Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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В свою очередь, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $64,3-65,6 за баррель.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.
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Космос
Стало известно, где зарождаются магнитные бури
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Пикап Hyundai Santa Cruz получит обновления
На днях стало известно, что руководство компании Hyundai может дать новый двигатель для пикапа Santa Cruz.
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Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
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Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
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В Кизляре от кишечной инфекции привили более 300 детей
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