с чего всё началось

«Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений», — пишет издание. До этого рекордным значением по вложениям иностранцев в российский госдолг был показатель $17,1 млрд, зафиксированный в 2012 году.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Общество Принц Гарри расстроен лишением королевского титула Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.

Политика СМИ узнали возможную дату голосования по поправкам в Конституцию Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые 15 января предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, может пройти 12 апреля (День космонавтики), сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Политика Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе В Минске 16 января прошло первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Происшествия Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.

Общество Диетолог рассказала об опасности минеральной воды Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности от употребления минеральной воды. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва".

Энергетика Стоимость нефти Brent стремится к $66 за баррель В свою очередь, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $64,3-65,6 за баррель.

Единоборства Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне 40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.

Космос Стало известно, где зарождаются магнитные бури Ученые подчеркнули, что солнечные бури особенно опасны для космических кораблей и астронавтов, которые не защищены магнитным полем планеты.

Авто Пикап Hyundai Santa Cruz получит обновления На днях стало известно, что руководство компании Hyundai может дать новый двигатель для пикапа Santa Cruz.

Общество На следующей неделе в Москву вернется зима Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Энергетика Киев оценил результаты газового контракта с Москвой Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей.

Общество «Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.