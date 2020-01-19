Экономика
RT на русскомЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг России
Указывается, что в 2019 году нерезидентами было вложено в государственный долг $22,2 млрд. При этом предыдущий рекордный показатель по притоку иностранного капитала в госдолг России был зафиксирован в 2012 году, тогда он находился на уровне $17,1 млрд.
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с чего всё началось
В 2019 году приток вложений иностранцев в российский госдолг составил $22,2 млрд, что стало новым рекордом, следует из опубликованных Центробанком данных.РБК08:02
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