Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг России

Указывается, что в 2019 году нерезидентами было вложено в государственный долг $22,2 млрд. При этом предыдущий рекордный показатель по притоку иностранного капитала в госдолг России был зафиксирован в 2012 году, тогда он находился на уровне $17,1 млрд.
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с чего всё началось
В 2019 году приток вложений иностранцев в российский госдолг составил $22,2 млрд, что стало новым рекордом, следует из опубликованных
 Центробанком данных.
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