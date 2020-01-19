Экономика
РИА НовостиЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в статистическом отчете Банка России. Всего в прошлом году нерезиденты вложили в российский госдолг 22,2 миллиарда долларов.
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Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Хоккей
Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнялся по голам в НХЛ с олимпийским чемпионом Игр-2002 по хоккею канадцем Марио Лемье, который занимает 10-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, поразив ворота "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Единоборства
Алексей Олейник победил Мориса Грина на UFC 246
В третьем поединке основного карда турнира UFC 246 в Лас-Вегасе встречались тяжеловесы, одержавшие на двоих 49 побед болевыми и удушающими приемами.
Политика
Путин прибыл на берлинскую конференцию по Ливии
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Шоу-бизнес
Дочь Нины Руслановой опровергла госпитализацию актрисы
Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся опровергла информацию о том, что актрису госпитализировали.
Наука
У шизофреников обнаружили недостаток белка в синапсах
Ученым впервые удалось исследовать один из маркеров шизофрении — белок SV2A, участвующий в формировании синаптических связей, — в головном мозге живых людей.
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова назвал условие реванша с Конором Макгрегором
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Общество
Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение
Национальная корпорация Ливии по добыче нефти объявила о чрезвычайном положении из-за прекращения экспорта нефтепродуктов из пяти портов.
Общество
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Футбол
«Милан» вырвал победу в матче с «Удинезе»
Спорт
Непряева выиграла серебро гонки преследования в Нове-Место
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.
Энергетика
«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине
"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
Политика
Польша заявила о своих правах на часть произведений искусства в России
Дипломаты утверждают, что специальные подразделения НКВД похитили ценные произведения культуры Польши, многие из которых до сих пор находятся в России.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Здоровье
В детсадах Кизляра началась вакцинация от кишечной инфекции
Гаджеты
Широкоэкранные смартфоны захватывают российский рынок
Анализ российского рынка смартфонов выявил громадную популярность широкоэкранных моделей среди покупателей, если еще год назад со смартфоном, диагональ которого равна 5,7 дюйма или более, уходил даже не каждый пятый клиент (17%), то теперь примерно трое из пяти (около 58%) покупателей хотят только телефон с большим экраном.
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".