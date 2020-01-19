с чего всё началось

Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в статистическом отчете Банка России. Всего в прошлом году нерезиденты вложили в российский госдолг 22,2 миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Хоккей Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнялся по голам в НХЛ с олимпийским чемпионом Игр-2002 по хоккею канадцем Марио Лемье, который занимает 10-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, поразив ворота "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата.

Общество Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.

Политика Медведев назвал причины отставки своего правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.

Единоборства Алексей Олейник победил Мориса Грина на UFC 246 В третьем поединке основного карда турнира UFC 246 в Лас-Вегасе встречались тяжеловесы, одержавшие на двоих 49 побед болевыми и удушающими приемами.

Наука У шизофреников обнаружили недостаток белка в синапсах Ученым впервые удалось исследовать один из маркеров шизофрении — белок SV2A, участвующий в формировании синаптических связей, — в головном мозге живых людей.

Общество Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение Национальная корпорация Ливии по добыче нефти объявила о чрезвычайном положении из-за прекращения экспорта нефтепродуктов из пяти портов.

Общество Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.

Спорт Непряева выиграла серебро гонки преследования в Нове-Место Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.

Гаджеты Широкоэкранные смартфоны захватывают российский рынок Анализ российского рынка смартфонов выявил громадную популярность широкоэкранных моделей среди покупателей, если еще год назад со смартфоном, диагональ которого равна 5,7 дюйма или более, уходил даже не каждый пятый клиент (17%), то теперь примерно трое из пяти (около 58%) покупателей хотят только телефон с большим экраном.