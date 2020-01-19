Экономика

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Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в статистическом отчете Банка России. Всего в прошлом году нерезиденты вложили в российский госдолг 22,2 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, следует
 из опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе.
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ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг России

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