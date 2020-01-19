с чего всё началось

Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в статистическом отчете Банка России. Всего в прошлом году нерезиденты вложили в российский госдолг 22,2 миллиарда долларов.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Экономика Арендодателей квартир заставят платить налог Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.

Происшествия Главу МВД Коми крупно подвели связи с высшими кругами Татарстана Арестованный в конце минувшей недели глава МВД Республики Коми Виктор Половников проходит по уголовному делу в отношение бывшего чиновника «Ростеха» Фаяза Шабаева, с 2010 по 2016 годы руководителя татарстанского управления ФСКН, сообщают региональные СМИ.

Политика Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.

Происшествия Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.