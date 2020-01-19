Экономика
РИА НовостиЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в статистическом отчете Банка России. Всего в прошлом году нерезиденты вложили в российский госдолг 22,2 миллиарда долларов.
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Политика
Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов
Ранее 19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Меркель заговорила с Путиным по-русски перед конференцией в Берлине
Космос
«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
Армия и оружие
Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Космос
Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Гаджеты
Появились подробные характеристики линейки Samsung Galaxy S20
Общество
Путин пообещал выплатить всем ветеранам войны по 75 тыс. рублей
Всем участникам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям будет выделено по 75 тыс. рублей.
Авто
Названы системы, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Гаджеты
Один из лучших смартфонов за 20 000 рублей получил Android 10 с новой оболочкой
На нашем тесте присутствовал экземпляр, работающий под управлением Android 9.0 с оболочкой ColorOS 6. Но теперь эта модель получила Android 10 с новой оболочкой Realme UI.
Космос
SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Экономика
Арендодателей квартир заставят платить налог
Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Происшествия
В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Происшествия
Главу МВД Коми крупно подвели связи с высшими кругами Татарстана
Арестованный в конце минувшей недели глава МВД Республики Коми Виктор Половников проходит по уголовному делу в отношение бывшего чиновника «Ростеха» Фаяза Шабаева, с 2010 по 2016 годы руководителя татарстанского управления ФСКН, сообщают региональные СМИ.
Политика
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Армия и оружие
Ливия: поддерживаемые Турцией формирования начали боевые действия в Триполи
После утечек с берлинской конференции, где обсуждается вопрос о необходимости вывода подконтрольных Турции ополченцев, началась передислокация их формирований, — также говорится в сообщении телеканал «Аль-Хадас».
Происшествия
В Петербурге арестован мужчина, регулярно избивавший своих детей
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Космос
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом пишет Business Insider.
Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге
Француз Мартен Фуркад победил в четвертой подряд личной гонке в рамках Кубка мира.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.