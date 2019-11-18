Экономика
ВедомостиЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу
Наиболее заметно объем привлеченных средств снизился в b2b-кредитовании (инвестор и заемщик — юрлица) — на 80,5% с 4,4 млрд руб. до 860 млн руб. Падение в этом сегменте было зафиксировано и год назад. P2p-кредитование (инвестор и заемщик — физлица) сократилось на 70% - с 268 млн до 80,6 млн руб.
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Происшествия
Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось
Общество
«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов
Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Происшествия
В Калифорнии девять человек пострадали при стрельбе
Общество
Киселев назвал закон о виноделии в России революцией
Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Синоптик отметил, что в пятницу ночью ожидается минус четыре-девять градусов, днем — от нуля до минус пяти.
Происшествия
Обыски в СО РАН связали с незаконной приватизацией коттеджа
Уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в Сибирском отделении РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцевой, сообщает «Академ-Онлайн».
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева
В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Политика
Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Политика
Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном
Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Политика
Оппозиция в Грузии обещает начать митинги по всей стране
Имеется в виду нежелание мажоритарных депутатов от "Грузинской мечты" проголосовать в парламенте за переход к пропорциональной системе выборов в 2020 году, хотя лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили еще в июне заявил, что Грузия перейдет от смешанной к пропорциональной системе выборов.
Музыка
Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня
Размещенный на видеохостинге Youtube клип российской группы Little Big с названием Go Bananas всего за 12 часов после публикации «завирусился» и набрал больше двух миллионов уникальных просмотров.
Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо — это вторая по мощности ГЭС в стране.
Общество
Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились только на 3,6%. Также внизу рейтинга оказались Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область — 4%.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Наука
Изучены генетические линии жителей Финляндии
Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле
Экономика
Стало известно, кому с 1 января не повысят пенсию
С 1 января 2020 года грядет большая индексация пенсий неработающим пенсионерам в России, однако повышение, как выяснилось, ощутят не все, сообщает PRIMPRESS.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Рынок труда ХМАО оказался непривлекательным для работающих пенсионеров
Рейтинг составлялся путем оценки российских регионов по специальному индексу – в него включили такие показатели, как уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, а также климат региона.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
Кино
Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
Британская актриса Софи ди Мартино присоединилась к касту сериала «Локи» от Marvel и Disney+.
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.