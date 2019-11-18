Экономика
ВедомостиЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу
Наиболее заметно объем привлеченных средств снизился в b2b-кредитовании (инвестор и заемщик – юрлица) – на 80,5% с 4,4 млрд руб. до 860 млн руб. Падение в этом сегменте было зафиксировано и год назад. P2p-кредитование (инвестор и заемщик – физлица) сократилось на 70% – с 268 млн до 80,6 млн руб.
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с чего всё началось
Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).РБК01:00
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Экономика
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При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).