Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

Наиболее заметно объем привлеченных средств снизился в b2b-кредитовании (инвестор и заемщик – юрлица) – на 80,5% с 4,4 млрд руб. до 860 млн руб. Падение в этом сегменте было зафиксировано и год назад. P2p-кредитование (инвестор и заемщик – физлица) сократилось на 70% – с 268 млн до 80,6 млн руб.
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с чего всё началось

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).
РБК01:00

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Рынок краудфандинга в России рухнул более чем на 40% из-за конкуренции с банками

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ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

РБК01:00

Банк России зафиксировал падение интереса россиян к краудфандингу

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ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

Коммерсантъ02:46

ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

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ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Банки.ру01:19

У россиян пропал интерес к краудфандингу

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РБК 03:10
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Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
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Чемезов сообщил о начале производства С-400 для Индии

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Российские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе

Российские инвесторы временно отказались от вложений в недвижимость в Европе из-за политических рисков на континенте и роста привлекательности сделок по покупке активов в России.
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Двое детей погибли при пожаре под Новосибирском

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«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

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Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
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Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
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Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников

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Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

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Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин призвал отстранить члена комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрея Созина из-за его слов в адрес Алексея Миранчука.
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Экономика

Муниципалы Хакасии обратились в Москву за финансовой помощью

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Компания Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel

Представители компании Disney анонсировали несколько новых картин киновселенной Marvel.
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«Левада-центр» сообщил, что деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
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При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
РБК 02:10
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