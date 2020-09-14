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ТАСС
ТАСС

ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов

Россияне в период с 27 августа по 9 сентября направили в банки 72 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов, что на 5 тыс. больше, чем за предыдущие две недели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.В источнике
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ПРАЙМ

Банки резко увеличили число отказов по заявкам на кредитные каникулы

ПРАЙМвчера в 13:01
ИА Красная Весна

В Центробанке РФ подсчитали количество отказов в кредитных каникулах

ИА Красная Веснавчера в 15:00
РБК

ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

РБКвчера в 14:47
Известия

Центробанк подсчитал аннулированные заявки по кредитным каникулам

Известиявчера в 14:01
EastRussia

Россияне начали повторно оформлять кредитные каникулы

EastRussia19:30
Российская газета

ЦБ РФ: Банки аннулировали кредитные каникулы 23 тыс. граждан

Российская газетавчера в 12:45
ТАСС

ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов

ТАССвчера в 12:36

Продажи нового iPhone 12 могут стартовать уже 16 сентября

Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые китайские инсайдеры утверждают, что сразу же на следующий день после презентации iPhone 12, то есть шестнадцатого сентября текущего года, могут начаться продажи нового мобильного устройства.
Продажи нового iPhone 12 могут стартовать уже 16 сентября
ToDay News Ufa17:58
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет
ИА Красная Веснавчера в 12:01
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Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
RT на русском18:58
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Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС его слова.
Парламентская газетавчера в 14:23
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Представитель Зеленского объяснил отказ Украины поставлять воду в Крым

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел подчеркнула, что вопрос обеспечения Республики Крым питьевой водой касается не только России, но также и Украины.
iReactor13 сентября в 13:56
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Маск анонсировал тестовый полет прототипа Starship на высоту 18,3 км

SpaceX уже подала заявку на проведение летных тестовых испытаний в Бока-Чика в октябре-ноябре, в которой указана предельная высота подъема испытываемого прототипа 30 км. Маск же отметил в Twitter, что полет планируется на высоту 60 тыс футов (примерно 18,3 км).
Хайтек+13 сентября в 10:00
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