ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов
Смотрите также
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
Три ядерных бомбардировщика США пролетели в 37 км от Крыма
В Красноярске произошел массовый вылет насекомых
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Месси признан самым высокооплачиваемым футболистом 2020 года
Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией
В ЕАО из-за прорыва дамбы эвакуированы 60 человек
Представитель Зеленского объяснил отказ Украины поставлять воду в Крым
Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
Берлин посоветовал Москве обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Макрон рассказал Путину о результатах проб Навального
Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca
Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
Россияне в период с 27 августа по 9 сентября направили в банки 72 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов, что на 5 тыс. больше, чем за предыдущие две недели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.В источнике
Подробнее о событии