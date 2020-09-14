ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов
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Всего с 20 марта по 9 сентября российские банки получили от населения около 2,8 млн обращений на реструктуризацию долга, из которых было одобрено 1,65 млн. При этом рост обращений на реструктуризацию кредитов наблюдался также среди предприятий малого и среднего бизнеса.В источнике
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