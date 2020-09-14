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ТАСС
ТАСС

ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов

Всего с 20 марта по 9 сентября российские банки получили от населения около 2,8 млн обращений на реструктуризацию долга, из которых было одобрено 1,65 млн. При этом рост обращений на реструктуризацию кредитов наблюдался также среди предприятий малого и среднего бизнеса.В источнике
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Известия

Центробанк подсчитал аннулированные заявки по кредитным каникулам

Известиявчера в 14:01
EastRussia

Россияне начали повторно оформлять кредитные каникулы

EastRussia19:30
ИА Красная Весна

В Центробанке РФ подсчитали количество отказов в кредитных каникулах

ИА Красная Веснавчера в 15:00
РБК

ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

РБКвчера в 14:47
REGNUM

В РФ зафиксировали рост обращений на реструктуризацию долгов граждан

REGNUM21:52
Российская газета

ЦБ РФ: Банки аннулировали кредитные каникулы 23 тыс. граждан

Российская газетавчера в 12:45
ТАСС

ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов

ТАССвчера в 12:36

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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Депутат бундестага возмутился ситуацией с Навальным

Как сообщает RT, депутат бундестага Армин Паулу Хампел жестко раскритиковал позицию властей Германии в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, а также призвал кабмин наладить сотрудничество с Россией, а не манипулировать делом Навального в своих интересах.
Московский Комсомолецвчера в 16:52
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22
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