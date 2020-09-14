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ТАСС
ТАСС

ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов

Всего с 20 марта по 9 сентября российские банки получили от населения около 2,8 млн обращений на реструктуризацию долга, из которых было одобрено 1,65 млн. При этом рост обращений на реструктуризацию кредитов наблюдался также среди предприятий малого и среднего бизнеса.В источнике
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REGNUM

В РФ зафиксировали рост обращений на реструктуризацию долгов граждан

REGNUM21:52
EastRussia

Россияне начали повторно оформлять кредитные каникулы

EastRussia19:30
ТАСС

ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов

ТАССвчера в 12:36
РБК

ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

РБКвчера в 14:47
Известия

Центробанк подсчитал аннулированные заявки по кредитным каникулам

Известиявчера в 14:01
Российская газета

ЦБ РФ: Банки аннулировали кредитные каникулы 23 тыс. граждан

Российская газетавчера в 12:45
ИА Красная Весна

В Центробанке РФ подсчитали количество отказов в кредитных каникулах

ИА Красная Веснавчера в 15:00

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Газета.Ruвчера в 13:22

Всероссийские проверочные работы напишут около 6 млн учеников

Всероссийские проверочные работы (ВПР) будут писать около 6 млн школьников, сообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко на пресс-конференции по ВПР в понедельник.
ТАССвчера в 05:17
5

Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
4

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
1,9K

Условием для получения соцвыплат медиками может стать вакцинация

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава выступил с предложением о том, чтобы рассмотреть возможность введения материальных санкций для медицинских работников, которые отказываются от прохождения вакцинации.
RuNews24.ruвчера в 08:23
141

Продажи нового iPhone 12 могут начаться уже 16 сентября

Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые китайские инсайдеры утверждают, что сразу же на следующий день после презентации iPhone 12, то есть шестнадцатого сентября текущего года, могут начаться продажи нового мобильного устройства.
ToDay News Ufa17:58
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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