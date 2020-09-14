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ТАСС
ТАСС

ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов

Всего с 20 марта по 9 сентября российские банки получили от населения около 2,8 млн обращений на реструктуризацию долга, из которых было одобрено 1,65 млн. При этом рост обращений на реструктуризацию кредитов наблюдался также среди предприятий малого и среднего бизнеса.В источнике
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Известия

Центробанк подсчитал аннулированные заявки по кредитным каникулам

Известиявчера в 14:01
EastRussia

Россияне начали повторно оформлять кредитные каникулы

EastRussia19:30
ИА Красная Весна

В Центробанке РФ подсчитали количество отказов в кредитных каникулах

ИА Красная Веснавчера в 15:00
РБК

ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

РБКвчера в 14:47
REGNUM

В РФ зафиксировали рост обращений на реструктуризацию долгов граждан

REGNUM21:52
Российская газета

ЦБ РФ: Банки аннулировали кредитные каникулы 23 тыс. граждан

Российская газетавчера в 12:45
ТАСС

ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов

ТАССвчера в 12:36

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову
Известия23:00
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
1,2K

Сразу три американских бомбардировщика вторглись в воздушное пространство над Восточно-Сибирским морем

Очередная провокация США стала для России довольно неожиданной – вместо стандартного полёта у северных и восточных границ, по меньшей мере три американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer вторглись в воздушное пространство над Восточно-Сибирским морем, где располагается Северный морской путь, контроль над которым осуществляют российские войска.
Avia.proвчера в 21:17
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В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
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Глава МИД ДНР Никонорова назвала условие для нового обмена пленными

Новый обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса может состояться только, если власти Украины отменят постановление Верховной Рады о местных выборах, которое нарушает Минские договоренности.
Украина.рувчера в 12:18

Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
1,3K

National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике

Эксперт подчеркнул, что США должны предпринять серьезные шаги в таких направлениях, как «разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны», чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.
REGNUM22:38
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