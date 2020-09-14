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ТАСС
ТАСС

ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов

Всего с 20 марта по 9 сентября российские банки получили от населения около 2,8 млн обращений на реструктуризацию долга, из которых было одобрено 1,65 млн. При этом рост обращений на реструктуризацию кредитов наблюдался также среди предприятий малого и среднего бизнеса.В источнике
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REGNUM

В РФ зафиксировали рост обращений на реструктуризацию долгов граждан

REGNUM21:52
EastRussia

Россияне начали повторно оформлять кредитные каникулы

EastRussia19:30
ТАСС

ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов

ТАССвчера в 12:36
Известия

Центробанк подсчитал аннулированные заявки по кредитным каникулам

Известиявчера в 14:01
ПРАЙМ

Банки резко увеличили число отказов по заявкам на кредитные каникулы

ПРАЙМвчера в 13:01
Российская газета

ЦБ РФ: Банки аннулировали кредитные каникулы 23 тыс. граждан

Российская газетавчера в 12:45
РБК

ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

РБКвчера в 14:47

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
Ведомости00:41
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Мурашко рассказал о побочных эффектах у привитых от коронавируса добровольцев

Глава российского Минздрава Михаил Муршако заявил, что в рамках пострегистрационных испытаний отечественной вакцины от коронавируса привиты более 300 человек У 14% из них возникают жалобы на слабость и боли в мышцах.
Известия03:02

Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 12:01
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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В Екатеринбурге 96 классов закрыты из-за ОРВИ и коронавируса

В Екатеринбурге по данным на утро 15 сентября на карантин из-за ОРВИ переведены 74 класса в 34 школах, сообщает e1.ru Для того, чтобы закрыться на карантин из-за простуды, школам не нужно предписание Роспотребнадзора.
Вестник02:05
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