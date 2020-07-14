Коронавирус
КоммерсантъЦБ зафиксировал рост переводов из России за границу
Физлица перевели за рубеж $490 млн — это выше показателей марта и апреля 18,6% и 62,2% соответственно. Однако по сравнению с маем 2019 года объем переводов оказался ниже на 27,7%. ЦБ учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и Почту России.
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Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле.РБК00:00
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Взлет после падения: денежные переводы мигрантов из России резко выросли
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