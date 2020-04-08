Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру средств населения в конце марта вернулась к росту впервые с ноября. По сравнению со второй декадой марта она выросла на 0,23 процентного пункта до 5,38% годовых. Максимальная ставка падала с лета прошлого года, почти постоянно.

ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банках

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