Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. За девять месяцев объем рынка краудфинансирования составил 5,2 млрд руб. За аналогичный период 2017 года этот показатель достигал 7,7 млрд, в 2018-м — 8,9 млрд руб.
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с чего всё началось

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Объем рынка p2p-кредитования сократился на 70%, с 268 млн до 80,6 млн руб. Однако крупнейший сегмент краудфандинга — p2b-кредитование — наоборот, вырос с 4 млрд руб. за девять месяцев 2018 года (без учета недобросовестного игрока) до 4,1 млрд руб. в 2019 году.
РБК01:00

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ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

Коммерсантъ02:46

У жителей России резко упал интерес к краудфандингу

АБН03:28

Банк России зафиксировал падение интереса россиян к краудфандингу

DP.RU02:17

ВТБ заявил, что появление долга перед Сбербанком не связано с его сокращением перед ЦБ

Интерфакс04:12

ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

Ведомости01:44

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Банки.ру01:19

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

РБК01:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
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Uznayvse.ru 12:44
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Xiaomi готовит электронную книгу Mi Reader

В Сети появилась информация о характеристиках первой электронной книги Mi Reader китайской компании Xiaomi.
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Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
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Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Lenta.ru 13:09
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«Вам золотой медали мало?» Ковтун — о четверных прыжках Трусовой

Двукратный призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун считает, что нужно разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин, а не отправлять Александру Трусову соревноваться с мужчинами.
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Lenta.ru 08:04
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
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Газета.Ru 15:09
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Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
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В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца

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Общество

В «Нафтогазе» отреагировали мемом на предложение «Газпрома» о транзите

Ранее "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый.
РИА Новости 11:40
Общество

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Российская газета вчера в 21:00
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

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Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
РБК вчера в 17:48
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Почти 40 человек задержали в Тбилиси при разгоне акции протеста

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Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
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«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
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В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

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Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости 09:46
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Кадыров объяснил призыв убивать

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убивать своих критиков не буквально, «по адату». Об этом, как сообщает «Кавказский узел», заявил он сам.
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Путин нашел замену главе Севастополя в Совете по нацпроектам

Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов стал членом Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.
URA.Ru 15:25
Армия и оружие

В Донбассе погиб украинский военный

В украинском штабе операции Объединенных сил сообщили о военнослужащем, который погиб в Донбассе.
Известия вчера в 03:11
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