Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. За девять месяцев объем рынка краудфинансирования составил 5,2 млрд руб. За аналогичный период 2017 года этот показатель достигал 7,7 млрд, в 2018-м — 8,9 млрд руб.
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с чего всё началось

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).
РБК01:00

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ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

Ведомости01:44

У россиян пропал интерес к краудфандингу

Мой Брянск02:37

Банк России зафиксировал падение интереса россиян к краудфандингу

DP.RU02:17

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

Коммерсантъ02:46

У жителей России резко упал интерес к краудфандингу

АБН03:28

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Банки.ру01:19

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

РБК01:00
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Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Интерфакс 03:44
Политика

Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Москва передала украинской стороне задержанные год назад корабли, сообщили в МИД России.
РИА Новости 05:54
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке.
Российская газета вчера в 17:24
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Гаджеты

Китайский оператор China Mobile назвал лучший смартфон 2019 года

Популярный китайский оператор China Mobile опубликовал рейтинг лучших гаджетов за 2019 год.
iReactor вчера в 11:59
Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Известия 05:15
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Политика

Александр Лукашенко захотел стать следующим президентом Белоруссии

Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.
VSE42.RU вчера в 04:37
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Гаджеты

Наушники AirPods Pro оказались хуже Samsung Galaxy Buds

Оказалось, что гаджет от компании Apple намного хуже конкурента Samsung Galaxy Buds.
Актуальные Новости 06:07
Политика

Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:06
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
Политика

Дерипаска попросил США снять с него санкции

Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций, сообщает РБК.
Коммерсантъ 05:14
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия вчера в 02:48
Авто

Названа дата начала выпуска нового внедорожника Lada 4х4

14 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» больше не будет тестировать на уличном полигоне новые автомобили, сошедшие с конвейера, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.
Известия 02:56
Происшествия

Полицейские предприняли попытку штурма университета в Гонконге

Полиция Гонконга предприняла попытку штурма объятого огнём университетского городка, применив к протестующим водомёты, а затем приступила к осаде кампуса, сообщает телерадиокопорация RTHK.
REGNUM вчера в 19:21
Технологии

Google внезапно расширила стартовую линейку Stadia почти в два раза

На прошлой неделе Google анонсировала стартовую линейку Google Stadia, в которую, к удивлению многих геймеров, вошли только 12 игр.
Gmbox.ru 04:13
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Армия и оружие

Россия получила первые заявки на покупку Су-34

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») получил первые заявки от иностранных заказчиков на покупку истребителя-бомбардировщика Су-34.
Профиль 02:33
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Здоровье

Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили

Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.
Lenta.ru 05:35
Энергетика

Минск в начале декабря назовет сумму ущерба от поставок грязной нефти

Белоруссия в начале декабря представит РФ окончательную сумму ущерба, нанесенного поставками некачественной нефти.
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия

В Индии погиб российский турист

РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес

Российская танцовщица ушла от Джонни Деппа

Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен решила разорвать отношения со звездой Голливуда Джонни Деппом и вернуться на родину, сообщают британские СМИ со ссылкой на друзей россиянки.
Взгляд.ру 05:42
Политика

В МВД Грузии заявили о противозаконном характере митинга в Тбилиси

RT на русском 04:56
Общество

В Госдуме объяснили популярность колледжей боязнью ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что поступлением в колледж молодежь пытается обмануть систему и избежать ЕГЭ.
Национальная служба новостей 02:46
Происшествия

Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн

Шестерых жительниц Воткинска в Удмуртии осудили за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн.
Российская газета 04:22
Политика

МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.
Газета.Ru 03:43
Фигурное катание

Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
ТАСС Спорт 03:48
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