Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. За девять месяцев объем рынка краудфинансирования составил 5,2 млрд руб. За аналогичный период 2017 года этот показатель достигал 7,7 млрд, в 2018-м — 8,9 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Наибольшее падение объема привлеченных средств произошло в b2b-кредитовании — на 80,5%, до 860 млн руб. (против 4,4 млрд руб. в 2018 году). Но тренд на снижение наблюдается уже не первый год — в 2017 году объем этого сегмента составлял 6,3 млрд руб.
РБК01:00

Подробнее о событии

У жителей России резко упал интерес к краудфандингу

АБН03:28

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

РБК01:00

Банк России зафиксировал падение интереса россиян к краудфандингу

DP.RU02:17

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

Коммерсантъ02:46

ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

Ведомости01:44

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Банки.ру01:19

У россиян пропал интерес к краудфандингу

Мой Брянск02:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Политика

Россия передала задержанные корабли Украине

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Lenta.ru 05:31
Политика

Кремль назвал дату «нормандского саммита»

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:08
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Известия 05:15
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Происшествия

На северо-западе Москвы произошёл крупный пожар на складе

На северо-западе Москвы на улице Маршала Прошлякова произошло возгорание на территории склада.
RT на русском 02:27
Политика

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Газета.Ru 03:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Происшествия

Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован

Газета.Ru 03:48
Здоровье

Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили

Ранее стало известно, что в Национально-медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) около 40 пациентов с весом до шести килограммов остались без трансплантаций из-за претензий к применяемому врачами препарату.
Lenta.ru 05:35
Автоспорт

Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии

Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

В Индии погиб российский турист

В Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний российский турист, сообщает NDTV.
РИА Новости 04:10
Общество

Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

Lenta.ru вчера в 23:29
Происшествия

На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

REGNUM 04:35
Хоккей

Фанаты челябинского «Трактора» потребовали отставки руководства клуба

Фанаты ХК «Трактор» опубликовали открытое письмо на имя президента клуба – губернатора Челябинской области Алексея Текслера, обращение появилось в группе «Сектора А» в соцсети.
АиФ Челябинск 00:17
Политика

В Кремле оценили слова Лукашенко о союзе с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии о целесообразности союза республики с РФ.
Известия 05:31
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
Общество

СК назвал причины обыска в мэрии Бийска

СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Газета.Ru 05:20
Политика

Дерипаска попросил США снять с него санкции

Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций, сообщает РБК.
Коммерсантъ 05:14
Политика

МВД Грузии: митинг в Тбилиси вышел за рамки закона

Парламентская газета 04:48
Хоккей

Пойманный на кокаине хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о своем отношении к достижениям капитана команды Александра Овечкина, который через несколько сезонов может побить исторический рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
РБК 05:19
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
SpeedMe вчера в 21:56
Политика

МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.
Газета.Ru 03:43
Футбол

Скаут: «Джикия соответствовал уровню Бельгии»

Скаут Павел Кучеров в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4) соответствовал уровню соперника.
Спорт-Экспресс вчера в 22:50
Происшествия

Сбежавший из России полковник петербургской таможни уволен

Начальник отдела таможенного контроля Санкт-Петербургской таможни, полковник Олег Гусев был уволен после того как сначала не вышел на работу, а потом и вовсе оказался в другой стране.
Евразия Daily 05:40
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное