Объем рынка p2p-кредитования сократился на 70%, с 268 млн до 80,6 млн руб. Однако крупнейший сегмент краудфандинга — p2b-кредитование — наоборот, вырос с 4 млрд руб. за девять месяцев 2018 года (без учета недобросовестного игрока) до 4,1 млрд руб. в 2019 году.

с чего всё началось

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. За девять месяцев объем рынка краудфинансирования составил 5,2 млрд руб. За аналогичный период 2017 года этот показатель достигал 7,7 млрд, в 2018-м — 8,9 млрд руб.

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