Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. За девять месяцев объем рынка краудфинансирования составил 5,2 млрд руб. За аналогичный период 2017 года этот показатель достигал 7,7 млрд, в 2018-м — 8,9 млрд руб.
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с чего всё началось

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Наибольшее падение объема привлеченных средств произошло в b2b-кредитовании — на 80,5%, до 860 млн руб. (против 4,4 млрд руб. в 2018 году). Но тренд на снижение наблюдается уже не первый год — в 2017 году объем этого сегмента составлял 6,3 млрд руб.
РБК01:00

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ВТБ назвал совпадением появление долга перед Сбербанком и его сокращение перед ЦБ

Интерфакс04:12

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

РБК01:00

Банк России зафиксировал падение интереса россиян к краудфандингу

DP.RU02:17

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

Коммерсантъ02:46

ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

Ведомости01:44

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Банки.ру01:19

У жителей России резко упал интерес к краудфандингу

АБН03:28
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Газета.Ru 01:53
Политика

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РБК 03:10
Происшествия

Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии

РБК 04:11
Политика

В ДНР ответили на планы Украины депортировать жителей Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не допустят реализации плана Киева по депортации жителей Донбасса.
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Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Газета.Ru 03:05
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Газета.Ru вчера в 06:29
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В Кремле еще обсуждают дату «нормандского» саммита по Донбассу

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Ротару возвращается в Россию на заработки

ТК Звезда вчера в 10:53
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
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Корпорация «Ромашка»: в Иркутске разоблачили финансовую пирамиду

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.
Вести.Ru 03:50
Общество

Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск

Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
REGNUM 03:08
Политика

На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

Ранее, 14 ноября, глава украинского МИД заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата.
Известия 04:12
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Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости вчера в 10:28
Политика

В Тбилиси оппозиционеры не пускают депутатов в здание парламента

РИА Новости 02:47
Армия и оружие

В Сирии начал работу восьмой российско-турецкий патруль

РИА Новости 02:55
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Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
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Microsoft не позволяет обновить Windows 10

Корпорация Microsoft не позволяет некоторым пользователям обновить операционную систему Windows 10.
UfacityNews.ru вчера в 15:05
Происшествия

Полиция задержала 25 человек на турнире по боевым искусствам

Сотрудники полиции провели задержание 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:22
Общество

СК отчитался о расследовании хищений на космодроме Восточный

Отчет ведомства стал ответом на слова президента Владимира Путина, который 11 ноября констатировал, что порядок в ходе строительства Восточного так и не удалось навести несмотря на десятки уголовных дел.
Ридус вчера в 07:24
Экономика

Фонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

РБК 03:15
Футбол

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

На матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка.
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В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости вчера в 15:53
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
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Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке направлен для одобрения проект документа о снятии с экс-президента Украины Петра Порошенко депутатской неприкосновенности, сообщил юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.
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Кроссовер Volkswagen Tayron установил очередной рекорд по продажам.
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Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
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Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян

Австралийские исследователи выяснили, что древние предки людей, к которым относится и знаменитая Люси, были более глупыми по сравнению с современными обезьянами.
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