Экономика
КоммерсантъЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. За девять месяцев объем рынка краудфинансирования составил 5,2 млрд руб. За аналогичный период 2017 года этот показатель достигал 7,7 млрд, в 2018-м — 8,9 млрд руб.
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с чего всё началось
Наибольшее падение объема привлеченных средств произошло в b2b-кредитовании — на 80,5%, до 860 млн руб. (против 4,4 млрд руб. в 2018 году). Но тренд на снижение наблюдается уже не первый год — в 2017 году объем этого сегмента составлял 6,3 млрд руб.РБК01:00
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