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ЦБ зафиксировал снижение ипотечной ставки до рекордного минимума

Средняя ставка по ипотеке в РФ в июне снизилась на 0,23 процентного пункта - до исторического минимума в 7,07% годовых, следует из материалов ЦБ.
РИА Новости
За полгода российские банки выдали 936,7 тыс. ипотечных кредитов на более чем 2,69 трлн рублей, что на 44% больше, чем год назад по количеству и на 74% - по объему.
ТАСС
Средний срок по ипотечным кредитам, которые были выданы в июне 2021 года, достиг отметки 243,9 месяца.
РБК
Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 июля увеличился до более чем 10,56 трлн рублей.
ТАСС

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