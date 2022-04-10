Среднедневной объем входящих платежей в отраслях российской экономики в марте вырос на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года (сопоставляются среднедневные показатели), следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков ЦБ, который изучил РБК.
"Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон", — говорится в статье.
«Мощное влияние уже введенных санкций, как ожидается, приведет к сокращению ВВП России на 11,2% в 2022 году, что во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса»,-- говорится в прогнозе.
Политика США не дала решить украинский кризис и стала причиной российской спецоперации на территории страны, заявил на конференции журнала American Conservative предприниматель Дэвид Сакс, речь которого опубликовало издание.
В Москве планируется провести эксперимент в рамках борьбы с «повторными» ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии: водителям, попавшим в ДТП, разрешат в нарушение правил оставить место происшествия.