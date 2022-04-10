Будьте в Плюсе

ЦБ зафиксировал снижение платежей в сфере добычи нефти и газа

Основной вклад в снижение на 12% объема платежей, поступающих в экспортоориентированные отрасли в марте, внесла добыча сырой нефти и природного газа.
РБК
Среднедневной объем входящих платежей в отраслях российской экономики в марте вырос на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года (сопоставляются среднедневные показатели), следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков ЦБ, который изучил РБК.
РБК
Динамика в нефтегазовой отрасли может быть связана с задержками платежей по экспортным поставкам, допускают в ЦБ.
РБК
Как отмечает регулятор, существенную роль в положительной динамике сыграло мартовское ускорение роста цен.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

РБК: ЦБ зафиксировал снижение платежей в отрасли добычи нефти и газа на 47,8% в марте
Lenta.ru17:47
ЦБ зафиксировал снижение платежей в сфере добычи нефти и газа
РБК17:00
Самое цитируемое
Центробанк отметил снижение платежей в нефтегазовой сфере по итогам марта
ФАН19:50
Центробанк оценил снижение входящих платежей в добыче нефти и газа
Forbes18:36
РБК: Центробанк зафиксировал снижение платежей в сфере добычи нефти и газа
Online47.ru18:24
ЦБ зафиксировал уменьшение платежей в нефтегазовой отрасли
Общественная служба новостей21:29
Центробанк: в марте объем платежей в нефтегазовой отрасли сократился на 47,8%
ПРАЙМ18:27

Интересное

Силуанов заявил об обращении России в суды в случае объявления ей дефолта

Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по евробондам.
BFM.ru17:43

FT: превращение доллара в оружие США может подорвать валюту и расколоть финансовую систему

"Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон", — говорится в статье.
РИА Новости19:27

Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции после подсчета 97% голосов

Марин Ле Пен заняла лишь шестое место с 5,54 процента голосов. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
РИА Новости23:32

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России на 11,2% в 2022 году

«Мощное влияние уже введенных санкций, как ожидается, приведет к сокращению ВВП России на 11,2% в 2022 году, что во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса»,-- говорится в прогнозе.
Коммерсантъвчера в 16:32

РИА Новости: ПВО России сбила на севере Крыма украинский БПЛА

Противовоздушная оборона (ПВО) России сбила на севере Крыма украинский беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
RT на русском20:10

Джефф Безос поддержал идею Илона Маска о приюте для бездомных в штаб-квартире Twitter

Основатель Amazon Джефф Безос поддержал идею Илона Маска сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных.
Lenta.ru22:21

American Conservative: политика США по членству Украины в НАТО привела к спецоперации РФ

Политика США не дала решить украинский кризис и стала причиной российской спецоперации на территории страны, заявил на конференции журнала American Conservative предприниматель Дэвид Сакс, речь которого опубликовало издание.
РИА Новости22:42

Китай обновил суточный максимум по количеству выявленных случаев коронавируса

Власти Китая за минувшие сутки зарегистрировали 27 595 новых случаев коронавируса. Это максимальное суточное количество за время пандемии.
Российская газета22:56

«Ъ»: в Москве планируют эксперимент, разрешающий водителям покидать место ДТП

В Москве планируется провести эксперимент в рамках борьбы с «повторными» ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии: водителям, попавшим в ДТП, разрешат в нарушение правил оставить место происшествия.
Lenta.ru22:52

RusVesna: войска ВС РФ и ДНР взяли под контроль порт у завода «Азовсталь»

В Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" было опубликовано видео, которое доказывает взятие порта у завода под контроль.
ГЛАС.RU18:42