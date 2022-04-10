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ЦБ зафиксировал снижение платежей в сфере добычи нефти и газа

Основной вклад в снижение на 12% объема платежей, поступающих в экспортоориентированные отрасли в марте, внесла добыча сырой нефти и природного газа.
РБК
Среднедневной объем входящих платежей в отраслях российской экономики в марте вырос на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года (сопоставляются среднедневные показатели), следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков ЦБ, который изучил РБК.
РБК
Как отмечает ЦБ, значительную роль в положительной номинальной динамике сыграло ускорение роста цен в марте.
РБК
В обзорах за январь и февраль регулятор не упоминал о задержках платежей по экспортным контрактам.
Агентство нефтегазовой информации

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РБК: Центробанк зафиксировал снижение платежей в нефтегазовой отрасли
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ЦБ зафиксировал снижение платежей в сфере добычи нефти и газа
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