Среднедневной объем входящих платежей в отраслях российской экономики в марте вырос на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года (сопоставляются среднедневные показатели), следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков ЦБ, который изучил РБК.
Парламентарий считает необходимым руководителям госорганов — правительства, Госдумы, Совфеда и региональных правительств — утвердить на уровне внутренних регламентов "согласование и порядок выезда из России своим сотрудникам".
Группа греческих граждан – представители общественной организации "Сеть эллинизма" передала в посольство России в Афинах петицию с извинениями за действия правительства Греции и его позицию в отношении ситуации на Украине.