В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавирусной инфекции, продолжившей распространение и по другим странам. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

ЦБ сообщил о снижении вкладов населения на фоне коронавируса

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