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Мойка78ЦБ зафиксировал восстановление объема переводов из России за границу
По сравнению с маем минувшего года показатель ниже на 27,7%. Майские объемы трансграничных переводов за границу в страны СНГ достигли самого высокого уровня с начала года — 423 млн долларов.
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Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле.РБК00:00
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Взлет после падения: денежные переводы мигрантов из России резко выросли
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