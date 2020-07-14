Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле.

с чего всё началось

По сравнению с маем минувшего года показатель ниже на 27,7%. Майские объемы трансграничных переводов за границу в страны СНГ достигли самого высокого уровня с начала года — 423 млн долларов.

ЦБ зафиксировал восстановление объема переводов из России за границу

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