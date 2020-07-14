Коронавирус

СаминвесторСаминвесторЦБ зафиксировал восстановление рынка трансграничных переводов

Сегодня, 14 июля 2020 года, стало известно, что в мае этого года началось восстановление рынка трансграничных переводов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные Центробанка РФ. Объём переводов из России в мае вырос на 62,2% по сравнению с апрелем и составил $490 млн.
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с чего всё началось

ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж

Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле.
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Ливия получила ЗРК Египта для защиты от вмешательства Турции

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что вмешательство Египта в ливийский конфликт является актом самообороны от турецких наемников и террористов ПНС Ливии.
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ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии

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Совершавшему нападения на женщин жителю РТ предъявили обвинение

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Общество

«Северный поток» временно приостановил работу

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Курс евро на Московской бирже превысил 81 рубль

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Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
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Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

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СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

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Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

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