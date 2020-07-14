Коронавирус
СаминвесторЦБ зафиксировал восстановление рынка трансграничных переводов
Сегодня, 14 июля 2020 года, стало известно, что в мае этого года началось восстановление рынка трансграничных переводов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные Центробанка РФ. Объём переводов из России в мае вырос на 62,2% по сравнению с апрелем и составил $490 млн.
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Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле.РБК00:00
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Взлет после падения: денежные переводы мигрантов из России резко выросли
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