Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле.

с чего всё началось

Сегодня, 14 июля 2020 года, стало известно, что в мае этого года началось восстановление рынка трансграничных переводов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные Центробанка РФ. Объём переводов из России в мае вырос на 62,2% по сравнению с апрелем и составил $490 млн.

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