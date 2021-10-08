С одной стороны, ЦБ предложил рынку более контролируемый вариант — переводы через Систему быстрых платежей (СБП), где контроль выше, с другой — регулятор лишает в очередной раз банки одного из источников комиссионного дохода.
Столичные полицейские подозревают трех сотрудников посольства США в краже имущества посетителя одного из заведений в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", - говорится в сообщении.