Будьте в Плюсе

ЦБ заинтересовался данными о переводах денег с карты на карту

Вдобавок регулятор запросил у банков реестр операций и данные о размере комиссий по ним.
Ведомости
С одной стороны, ЦБ предложил рынку более контролируемый вариант — переводы через Систему быстрых платежей (СБП), где контроль выше, с другой — регулятор лишает в очередной раз банки одного из источников комиссионного дохода.
Коммерсантъ
В середине сентября ЦБ опубликовал критерии, по которым банки должны выявлять и предотвращать платежные операции, направленные на перевод средств в адрес теневого бизнеса.
Forbes
Банки успевают вернуть лишь малую часть похищенных средств, поскольку мошенники быстро выводят полученные деньги.
Lenta.ru

С чего всё началось

Межбанковские переводы привлекли внимание регулятора
ЦБ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций.
Коммерсантъвчера в 18:31

Подробнее о событии

ЦБ заинтересовался данными о переводах денег с карты на карту
Ведомостивчера в 03:58
Экономист Хачатурян объяснила контроль за переводами с карты на карту
Общественная служба новостейвчера в 10:07
ЦБ запросил у участников платежного рынка информацию о переводах с карты на карту
РИА Новостивчера в 06:20
Эксперт Шуст: ЦБ запросил у банков данные о переводах, чтобы лучше понять тенденции рынка
ПРАЙМвчера в 10:25
ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту
Компаниявчера в 03:44
ЦБ потребовал у банков данные о переводах денег с карту на карту
Forbesвчера в 00:55
Межбанковские переводы привлекли внимание регулятора
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