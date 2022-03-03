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ЦБ закрыл данные об актуальном размере международных резервов на три месяца

Банк России в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по состоянию на 18 февраля, сообщил регулятор.
РИА Новости
Международные резервы России по данным на 25 февраля не изменились и составили $643,2 млрд.
Коммерсантъ
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.
РИА Новости
В понедельник, 28 февраля, стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Банка России.
Интерфакс

Подробнее о событии

ЦБ три месяца не будет раскрывать актуальные данные по международным резервам
Коммерсантъ09:22
Банк России в ближайшие три месяца не будет раскрывать актуальный размер резервов
Finam.Ru08:11
ЦБ закрыл данные о размере международных резервов
Московский Комсомолец08:58
Банк России приостановит публикацию данных об объёме международных резервов
REGNUM08:42
ЦБ закрыл данные об актуальном размере международных резервов на три месяца
Интерфакс08:37
Центробанк будет три месяца раскрывать объем международных резервов России как исторический максимум
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