ИнтерфаксЦБ закрыл данные об актуальном размере международных резервов на три месяцаБанк России в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по состоянию на 18 февраля, сообщил регулятор.РИА НовостиМеждународные резервы России по данным на 25 февраля не изменились и составили $643,2 млрд.КоммерсантъМеждународные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.РИА НовостиВ понедельник, 28 февраля, стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Банка России.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРусская ПланетаРусская ПланетаАК&МREGNUMПодробнее о событииЦБ три месяца не будет раскрывать актуальные данные по международным резервамКоммерсантъ09:22Банк России в ближайшие три месяца не будет раскрывать актуальный размер резервовFinam.Ru08:11ЦБ закрыл данные о размере международных резервовМосковский Комсомолец08:58Банк России приостановит публикацию данных об объёме международных резервовREGNUM08:42ЦБ закрыл данные об актуальном размере международных резервов на три месяцаИнтерфакс08:37Центробанк будет три месяца раскрывать объем международных резервов России как исторический максимумПРАЙМ08:31ЦБ три месяца не будет раскрывать актуальный размер международных резервовExpert.ru09:16Показать ещёОценить17Поделиться