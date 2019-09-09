Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы. Об этом сообщает РИА "Новости".

ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года

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