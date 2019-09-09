Экономика
Газета.RuЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года
Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета вчера в 09:18
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 вчера в 16:56
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Политика
Украина захотела вернуть из России еще 113 заключенных
Украина заинтересована в возвращении еще 113 заключенных, которые сейчас находятся в России.
Росбалт 00:59
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru вчера в 03:47
Происшествия
В Самаре, Уфе и Перми пришли с обысками к сторонникам Навального
В штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски. Об этом сообщил в твиттере соратник Навального Леонид Волков.
Дождь 01:00
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Газета.Ru вчера в 00:55
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Экономика
«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%
Цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на четверть (24,1%) в период с января по август текущего года.
ТАСС 00:12
Происшествия
В Краснодаре погибла девочка, на которую в детском саду упало дерево
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Наша газета (Новороссийск) вчера в 06:07
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Lenta.ru вчера в 09:18
Происшествия
Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР
RT на русском вчера в 21:21
Происшествия
В Сочи спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома
Спасатели потушили пожар в частном доме в Сочи, из которого эвакуировали 20 человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:35
Армия и оружие
The Hill: у США появилось новое стратегическое видение космоса
Космическое командование ВВС США выпустило доклад, который может послужить основой для деятельности будущих американских Космических сил, заявил сотрудник Командно-штабного колледж ВВС США Брент Зярник в статье для издания The Hill.
REGNUM 00:41
Технологии
Видео: роботизированные тележки Starship доставляют еду студентам Университета Пердью
Студенты университета теперь имеют возможность заказать через мобильное приложение Starship еду и её доставит в «считанные минуты» автономная тележка.
3DNews 00:59
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском вчера в 15:35
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Культура
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Церемония открытия памятника Народному артисту СССР Владимиру Абрамовичу Этушу, скончавшемуся 9 марта в возрасте 96 лет, состоялась в понедельник на Новодевичьем кладбище Москвы.
Российская газета вчера в 10:11
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали волчанку
О последних новостях, которые заключаются в том, что у Ким обнаружили новые заболевания, она рассказала в шоу «Семейство Кардашьян», которое выходит с ее участием.
Kleo.ru 00:39
Происшествия
Из-за тайфуна 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио
Около 13 тыс. человек вынужденно провели ночь в международном аэропорту Нарита близ Токио из-за тайфуна «Факсай».
Росбалт вчера в 22:49
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:25
Культура
Пилот Дамир Юсупов показал Ивану Урганту, как управлять самолетом
Пилот «Уральских авиалиний», который посадил Airbus 321 в кукурузном поле в Жуковском, Дамир Юсупов стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и научил телеведущего управлять самолетом.
Вечерняя Москва вчера в 18:56
Авто
Volkswagen подогревает ажиотаж вокруг нового кроссовера Tayron
Новому среднеразмерному кроссоверу Volkswagen Tayron практически с момента старта продаж удалось стать одним из самых востребованных SUV в линейке марки.
Новые автомобили вчера в 22:30
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на $2 млрд
Россия и Алжир подписали контракты которые предусматривают закупку истребителей Су-30МКИ(А) и МиГ-29М/М2.
Накануне.Ru вчера в 21:08
Футбол
Бородюк: «Некоторые игроки сборной России разочаровали. Пиара много, но им еще многому надо учиться»
Надо брать пример со сборной Бельгии, там игроки играют в АПЛ, сразу решают задачу, с Шотландией на перерыв ушли со счетом 3:0. Возможно, стоило поставить в старте тот выигрышный и сыгранный состав, который начинал матч с Шотландией, но тренерскому штабу виднее, они видят состояние игроков.
Sport24.ru вчера в 17:34
Здоровье
В Волгоградской области заработает центр трансплантации почки
После получения необходимых лицензий в филиале НМИЦ ТИО начнется непосредственно оказание медицинской помощи – точные сроки пока назвать затруднительно, но это будет совсем скоро, заверили в Минздраве РФ.
Волгоградская правда вчера в 23:36