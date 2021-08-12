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ЦБ заметил признаки перегрева на рынке недвижимости

Рост цен на первичное жилье показывает, что российский рынок недвижимости близок к перегреву.
РБК
Российский рынок недвижимости демонстрирует признаки перегрева на фоне роста цен на жилье, сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью "Известиям".
ТАСС
По данным регулятора, темп роста по стране на первичном рынке жилья во втором квартале в годовом выражении превысил 20%.
Царьград
Данилова также выразила обеспокоенность тем, что в России растет ипотека с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика.
РИА Новости

С чего всё началось

«На рынке недвижимости появляются признаки перегрева»
Во II квартале 2021-го доля ипотеки с первоначальным взносом 10–20% на первичном рынке составила 46% против 40% годом ранее.
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