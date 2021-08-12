Иркутские медики пройдут стажировку в больнице в Коммунарке

Глава региона обсудил с ним систему сопровождения заболевших коронавирусной инфекцией, услышал его оценку работы регионального минздрава, а также поддержал приглашение на обучение врачей Иркутской области в знаменитую московскую больницу.