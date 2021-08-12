РИА НовостиЦБ заметил признаки перегрева на рынке недвижимостиРост цен на первичное жилье показывает, что российский рынок недвижимости близок к перегреву.РБКРоссийский рынок недвижимости демонстрирует признаки перегрева на фоне роста цен на жилье, сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью "Известиям".ТАССПо данным регулятора, темп роста по стране на первичном рынке жилья во втором квартале в годовом выражении превысил 20%.ЦарьградДанилова также выразила обеспокоенность тем, что в России растет ипотека с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаИА Красная ВеснаЦентральная Служба НовостейЮгополисИзвестияKonkurent.ruЭкономика сегодняРосбалтVSE42.RUFrank MediaЦарьградDeita.ruГазета.RuАБНРБКФАНРидусИнформ Полис onlineИнвест-ФорсайтZAB.RUС чего всё началось«На рынке недвижимости появляются признаки перегрева»Во II квартале 2021-го доля ипотеки с первоначальным взносом 10–20% на первичном рынке составила 46% против 40% годом ранее.Известиявчера в 17:01Подробнее о событииЦБР видит признаки перегрева на первичном рынке недвижимостиFinam.Ruвчера в 05:16В Центробанке увидели признаки перегрева на рынке недвижимостиРБКвчера в 00:49В Банке России предупредили о перегреве рынка недвижимостиРоссийская газетавчера в 03:16Представитель Центробанка заявила о быстрых темпах роста цен на жилье в РоссииLenta.ruвчера в 02:11Центробанк: рынок недвижимости в России близок к «перегреву»URA.Ruвчера в 01:23ЦБ заметил признаки перегрева на рынке недвижимостиРИА Новостивчера в 04:24«На рынке недвижимости появляются признаки перегрева»Известиявчера в 17:01Показать ещёОценить119Поделиться