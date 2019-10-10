Экономика

ForbesForbesЦБ заметил семикратный рост числа мошеннических сайтов за год

Число мошеннических сайтов в России с начала сентября 2018 года выросло в семь раз, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности Банка Росии (ФинЦЕРТ) за период с сентября 2018-го по конец августа 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников

Комсомольская правда10:35

ЦБ отправил на блокировку 5 тыс. телефонных номеров кибермошенников

ТАСС10:40

Почти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников

News.ru09:57

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Интерфакс09:18

Основой большинства мошенничеств стала социальная инженерия

Коммерсантъ08:30

ЦБ назвал основной метод хищения средств со счетов в банках

Rambler News Service09:26

Банк России обеспокоен утечками данных граждан на черный рынок

Российская газета09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

РБК 19:14
Политика

Брянские депутаты Госдумы отказались от поездок в США

БрянскToday вчера в 03:44
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Космос

НАСА продолжит сотрудничество с Россией для доступа астронавтов на МКС

Народные новости 19:59
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика

Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым 09:29
Авто

Daihatsu представит четыре мультяшных концепт-кара

К автосалону в Токио компания Daihatsu подготовила необычную экспозицию. Она включает сразу четыре шоу-кара — один забавнее другого.
Авторевю 08:46
Политика

Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США

Сколько потеряли рыбаки из-за морской границы с США Первые оценки потерь российских рыбаков из-за действия соглашения Шеварднадзе — Бейкера Счетная палата сделала в 2003 году, документ охватывал период 1991 – 2002 годов.
РБК 23:00
Политика

Владимир Зеленский: Порошенко ответит за все свои дела

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко ответит за все, что он сделал.
АБН 12:26
Футбол

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб

РБК вчера в 16:36
Происшествия

Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
РБК 14:09
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Технологии

Китай создал «безголовую» подлодку

«Вероятно, Китай — единственная страна, которая может создать субмарину без утечек информации о ней», — отмечает издание.
Рамблер 07:39
Футбол

Сборная России разгромила шотландцев в отборочном матче Евро-2020

Сборная Российской Федерации по футболу разгромила сборную Шотландии в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 со счетом 4:0.
REGNUM 16:46
Футбол

УЕФА назвал причины разведения России и Украины по разным группам

УЕФА разводит сборные России и Украины по разным группам при жеребьевках своих турниров из соображений безопасности, а не политики.
Известия вчера в 16:36
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей.
Известия 07:58
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Происшествия

В Приморье задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

Российская газета 23:03
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Политика

Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа

Американский посол при ЕС Гордон Сондланд выступит в Конгрессе США на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, несмотря на запрет.
Политика Сегодня 23:12
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции жёсткими санкциями

Американский лидер Дональд Трамп угрожает властям в Анкаре жёсткими санкциями из-за начала операции на северо-востоке Сирии против курдских форсирований.
Русская Планета 00:02
Политика

Путин предупредил о росте числа школьников в России

Число школьников в ближайшие годы значительно вырастет, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 10 октября.
Красная весна 14:28
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Космос

Школьник из Чувашии открыл новый остров в Арктике

Девятиклассник разглядел его на снимках, сделанных из космоса Девятиклассник Шоршелской школы Павел Михайлов вместе с другими ребятами из команды открыл новый остров в Арктике, образовавшийся в результате таяния ледника.
Мой город Чебоксары вчера в 05:13
Политика

Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Политика

Трамп назвал хорошими переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп положительно оценил первый день переговоров с Китаем, проходящие в Вашингтоне, передает Reuters.
РБК 22:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное