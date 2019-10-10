Экономика
ForbesЦБ заметил семикратный рост числа мошеннических сайтов за год
Число мошеннических сайтов в России с начала сентября 2018 года выросло в семь раз, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности Банка Росии (ФинЦЕРТ) за период с сентября 2018-го по конец августа 2019 года.
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Политика
Брянские депутаты Госдумы отказались от поездок в США
БрянскToday вчера в 03:44
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Космос
НАСА продолжит сотрудничество с Россией для доступа астронавтов на МКС
Народные новости 19:59
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика
Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым 09:29
Авто
Daihatsu представит четыре мультяшных концепт-кара
К автосалону в Токио компания Daihatsu подготовила необычную экспозицию. Она включает сразу четыре шоу-кара — один забавнее другого.
Авторевю 08:46
Политика
Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США
Сколько потеряли рыбаки из-за морской границы с США Первые оценки потерь российских рыбаков из-за действия соглашения Шеварднадзе — Бейкера Счетная палата сделала в 2003 году, документ охватывал период 1991 – 2002 годов.
РБК 23:00
Политика
Владимир Зеленский: Порошенко ответит за все свои дела
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко ответит за все, что он сделал.
АБН 12:26
Футбол
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб
РБК вчера в 16:36
Происшествия
Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
РБК 14:09
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Технологии
Китай создал «безголовую» подлодку
«Вероятно, Китай — единственная страна, которая может создать субмарину без утечек информации о ней», — отмечает издание.
Рамблер 07:39
Футбол
Сборная России разгромила шотландцев в отборочном матче Евро-2020
Сборная Российской Федерации по футболу разгромила сборную Шотландии в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 со счетом 4:0.
REGNUM 16:46
Футбол
УЕФА назвал причины разведения России и Украины по разным группам
УЕФА разводит сборные России и Украины по разным группам при жеребьевках своих турниров из соображений безопасности, а не политики.
Известия вчера в 16:36
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей.
Известия 07:58
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Происшествия
В Приморье задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
Российская газета 23:03
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Политика
Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа
Американский посол при ЕС Гордон Сондланд выступит в Конгрессе США на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, несмотря на запрет.
Политика Сегодня 23:12
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции жёсткими санкциями
Американский лидер Дональд Трамп угрожает властям в Анкаре жёсткими санкциями из-за начала операции на северо-востоке Сирии против курдских форсирований.
Русская Планета 00:02
Политика
Путин предупредил о росте числа школьников в России
Число школьников в ближайшие годы значительно вырастет, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 10 октября.
Красная весна 14:28
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Космос
Школьник из Чувашии открыл новый остров в Арктике
Девятиклассник разглядел его на снимках, сделанных из космоса Девятиклассник Шоршелской школы Павел Михайлов вместе с другими ребятами из команды открыл новый остров в Арктике, образовавшийся в результате таяния ледника.
Мой город Чебоксары вчера в 05:13
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Политика
Трамп назвал хорошими переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп положительно оценил первый день переговоров с Китаем, проходящие в Вашингтоне, передает Reuters.
РБК 22:06