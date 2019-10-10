Экономика
ForbesЦБ заметил семикратный рост числа мошеннических сайтов за год
Число мошеннических сайтов в России с начала сентября 2018 года выросло в семь раз, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности Банка Росии (ФинЦЕРТ) за период с сентября 2018-го по конец августа 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников
Комсомольская правдавчера в 10:35
Торговые интернет-площадки и боты в Telegram названы основными каналами утечек данных банковских карт
Интерфакс - Россиявчера в 09:02
Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз
Интерфаксвчера в 09:18
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.
РИА Новости 05:39
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Происшествия
Жители Саратова несут цветы и игрушки к месту убийства девочки
Жители Саратова устроили мемориал из цветов, мягких игрушек и свечей возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю девочку, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:40
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 14:36
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Интерфакс 07:42
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Sport24.ru вчера в 22:51
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере
Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.
Вести.Ru 07:25
Политика
Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° 00:15
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Происшествия
В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест
В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
REGNUM 04:17
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета вчера в 05:04
Экономика
Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Российская газета 04:37
Политика
Трамп: переговоры КНР и США по торговле идут хорошо
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры США и КНР по торговле идут очень хорошо.
Комсомольская правда вчера в 18:47
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Экономика
Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
BFM.ru вчера в 11:22
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 08 октября в 09:28
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
OAnews вчера в 07:09
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ 04:23
Происшествия
Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов
Совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов.
РБК 06:16
Происшествия
Защита Голунова попросила Генпрокуратуру передать дело в ФСБ
Защита журналиста Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие Главного управления Следственного комитета России (СКР) и с просьбой передать материалы дела в Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 06:24
Футбол
Иранские женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч
Жительницы Ирана впервые с 1979 года получили возможность посетить мужской футбольный матч, проходящий на территории страны.
iReactor 06:40