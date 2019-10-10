Экономика

ForbesForbesЦБ заметил семикратный рост числа мошеннических сайтов за год

Число мошеннических сайтов в России с начала сентября 2018 года выросло в семь раз, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности Банка Росии (ФинЦЕРТ) за период с сентября 2018-го по конец августа 2019 года.
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