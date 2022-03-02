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ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж

Банк России запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России.
РБК
Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 года.
РБК
Для нерезидентов переводы без открытия счета ограничены суммой 5 тысяч долларов.
Европейско-Азиатские новости
После начала спецоперации на Украине Запад объявил о введении новых санкций.
Реальное время

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ЦБ России приостановил переводы нерезидентов на счета за рубежом
RT на русском05:50
ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж
РБК04:59
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ТАСС05:40
ЦБ РФ приостановил переводы иностранных юрлиц и физлиц из ряда стран на счета за рубежом
Москва 2405:43

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