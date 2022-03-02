РБКЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубежБанк России запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России.РБКЗапрет действует с 1 по 31 марта 2022 года.РБКДля нерезидентов переводы без открытия счета ограничены суммой 5 тысяч долларов.Европейско-Азиатские новостиПосле начала спецоперации на Украине Запад объявил о введении новых санкций.Реальное времяЧитать далееСвернутьРБКРБКВечерняя МоскваПрофильГлавный региональныйRuposters.ruZnak.comАфиша DailyКапитал страныГазета.RuПодробнее о событииЦБ России приостановил переводы нерезидентов на счета за рубежомRT на русском05:50ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубежРБК04:59Самое цитируемоеЦентробанк приостановил переводы со счетов нерезидентов за рубежГоворит Москва05:47ЦБ ограничил вывод из России валюты для гастарбайтеров 5 тысячами долларов в месяцКапитал страны04:40ЦБ временно приостановил переводы нерезидентов из ряда стран на зарубежные счетаПРАЙМ05:41ЦБ ограничивает переводы для нерезидентов без открытия счета суммой в $5 тысТАСС05:40ЦБ РФ приостановил переводы иностранных юрлиц и физлиц из ряда стран на счета за рубежомМосква 2405:43Показать ещёОценить161Поделиться