Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, либо направлять их любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк (ЦБ) РФ, для использования на территории России.
Заявляю, что за все время проведения мероприятий на территории Украины погибли из числа уроженцев Чеченской республики, к сожалению, два сотрудника Минобороны и шестеро ранено, об этом я уже говорил ранее.
Российская экономика столкнулась с экстремальной и «совершенно нестандартной ситуацией», выйти из которой позволит только слаженная работа и взаимовыручка, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в видеообращении к сотрудникам ЦБ.