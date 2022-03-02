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ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж

Банк России запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях и ограничениях против России.
РБК
Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 года, касается физических и юридических лиц.
РБК
В ЦБ указали, что меры приняты для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности.
Фонтанка.Ру
Владимир Путин 28 февраля подписал указ, который запрещает резидентам выводить иностранную валюту из России на свои счета и вклады в банках и у брокеров за рубежом.
Forbes

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Нерезиденты из каких стран не могут переводить деньги за рубеж. Список
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