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ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж

Банк России запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России.
РБК
Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 года.
РБК
Переводы для нерезидентов без открытия счета ограничены суммой в $5 тыс. либо в таком эквиваленте в месяц.
Финмаркет
Владимир Путин 28 февраля подписал указ, который запрещает резидентам выводить иностранную валюту из России на свои счета и вклады в банках и у брокеров за рубежом.
Forbes

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ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж
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