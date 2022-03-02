Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, либо направлять их любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк (ЦБ) РФ, для использования на территории России.
"В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России еще одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".