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ЦБ запретил переводить родственникам за рубеж больше $5000 в месяц

Банк России установил еще одно ограничение для банков на фоне «повышенной волатильности» валютного рынка.
Коммерсантъ
Ограничение, по данным газеты, касается переводов физлиц-резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков), полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.
Forbes
Регулятор стал принимать меры по ограничению оттока валютных средств за рубеж и стабилизации внутреннего валютного рынка в связи с введенными санкциями, замораживанием активов и не только.
Компания
На фоне санкций в России были установлены ограничения в отношении валюты.
РБК

Подробнее о событии

«Коммерсант»: ЦБ установил лимит в пять тысяч долларов на перевод родственникам за рубеж
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ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5 тыс. в месяц
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