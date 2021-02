Педро Паскаль сыграет главную роль в видеоадаптации игры The Last of Us

Актер Педро Паскаль, сыгравший главную роль в сериале «Мандалорец», утвержден на роль Джоэля в новом сериале HBO «Последние из нас» (The Last of Us) — адаптации серии игр на Sony Playstation.