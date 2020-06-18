Центробанк намерен запретить привлекать физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Инициатива не коснется людей, которые уже выступают инвесторами, следует из проекта указания ЦБ (.pdf).

ЦБ запретит физлицам быть инвесторами при санации банков

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