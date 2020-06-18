Экономика
КоммерсантъЦБ запретит физлицам быть инвесторами при санации банков
Центробанк намерен запретить привлекать физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Инициатива не коснется людей, которые уже выступают инвесторами, следует из проекта указания ЦБ (.pdf).
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На сайте Банка России появился раздел о бенефициарах страховщиков
Агентство страховых новостейвчера в 01:30
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Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС вчера в 03:11
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
РИА Новости вчера в 19:01
Футбол
ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»
Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Политика
ЕС призвал Минск немедленно освободить кандидата в президенты Бабарико
Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить из СИЗО кандидата в президенты страны Виктора Бабарико и его сына.
Известия 07:52
Политика
Правительство доработало план восстановления экономики
Доработанный общенациональный план восстановления экономики направлен президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 06:38
Здоровье
16 медиков стали кавалерами медали «За медицинскую доблесть»
17 июня Владислав Шапша подписал постановление о награждении 16 врачей, фельдшеров и медицинских сестер Калужской области медалью медалью «За медицинскую доблесть» «за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни».
Kaluga24.tv 17 июня в 09:47
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Религия
Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу
Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу.
Lenta.ru 08:11
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной
Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09
Общество
Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил введенное ранее ограничение на продажу алкоголя после 19 часов вечера.
Политсовет 07:47
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
Игры
Лето гейминга в разгаре: Создатель Divinity показал часовую демо-версию Baldur’s Gate 3, и она выглядит великолепно
Srnsk 03:23
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс вчера в 07:11
Общество
Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
Синоптики уточняют, что 20 июня прогнозируются гроза, сильный, а местами очень сильный дождь (десять-пятнадцать и 20-30 миллиметров осадков), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.
РИА Новости 06:50
Политика
Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
Политика
Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам
Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Здоровье
Глава Якутии заявил о продлении ограничений до 26 июня
Какова обстановка в Якутии на 19 июня, рассказал глава региона Айсен Николаев.
ИА ЯСИА 06:25
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Политика
Совет ЕС продлил санкции против России еще на год
Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия вчера в 06:53
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ 06:16
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Политика
Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО
На вопрос, готов ли глава Белого дома рассекретить материалы о НЛО и «розуэльском инциденте», Трамп ответил, что подумает над этим.
Военное дело 01:59